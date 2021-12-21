За пять лет в Татарстане увеличилось количество лосей и куропаток

За пять лет на территории Татарстана увеличилась популяция лосей, куропаток, тетеревов и глухарей. Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков в прямом эфире «Татарстан-онлайн».

«В республике ведется 11 видов учета. Круглый год наши сотрудники проводят мероприятия по мониторингу и учету птиц, представителей животного мира. Выполняя эти задачи, они проходят по 18 тыс. километров только по одному виду учета – зимнему маршрутному, который проводится с января по февраль. 18 тыс. километров – это половина экватора. В ходе этих мероприятий учитывается 86 видов животных на территории республики», – сказал он.

За последние пять лет в республике наблюдается увеличение запасов охотничьих ресурсов. В частности, популяция лося повысилась с 5,6 тыс. до 12 тыс. особей. В числе проблемных видов – заяц-русак и заяц-беляк, последний занесен в Красную книгу. Также увеличилось число куропаток, тетеревов и глухарей, обитающих на территории республики.