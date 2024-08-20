За пять лет в Татарстане произошло 19 пожаров в школах и образовательных учреждениях

За последние пять лет в Татарстане произошло 19 пожаров в школах и других образовательных учреждениях, а за текущий год зафиксировано уже четыре таких случая. Об этом сегодня в Кабинете Министров РТ во время планового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ республики, посвященном готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

«За прошедшие пять лет на объектах образования республики произошло 19 пожаров, а за истекший период 2024 года – четыре пожара. Так, 12 февраля 2024 произошел пожар в здании средней школы №43 в Набережных Челнах. Причина пожара – детская шалость ученика первого класса, площадь пожара составила 1 квадратный метр», – рассказал Трущин.

В дополнение к этому, он подчеркнул, что за текущий год количество пожаров в образовательных учреждениях России увеличилось на 6,5%. Всего за этот год было зарегистрировано 181 такое возгорание, тогда как за аналогичный период прошлого года их число составило 170.