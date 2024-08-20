Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За пять лет в Татарстане произошло 19 пожаров в школах и образовательных учреждениях
За последние пять лет в Татарстане произошло 19 пожаров в школах и других образовательных учреждениях, а за текущий год зафиксировано уже четыре таких случая. Об этом сегодня в Кабинете Министров РТ во время планового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ республики, посвященном готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.
«За прошедшие пять лет на объектах образования республики произошло 19 пожаров, а за истекший период 2024 года – четыре пожара. Так, 12 февраля 2024 произошел пожар в здании средней школы №43 в Набережных Челнах. Причина пожара – детская шалость ученика первого класса, площадь пожара составила 1 квадратный метр», – рассказал Трущин.
В дополнение к этому, он подчеркнул, что за текущий год количество пожаров в образовательных учреждениях России увеличилось на 6,5%. Всего за этот год было зарегистрировано 181 такое возгорание, тогда как за аналогичный период прошлого года их число составило 170.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников