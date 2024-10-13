За пять лет в Татарстане построено 82 молочных комплекса

Фото: © балтасинская газета «Хезмәт»

За последние пять лет в Татарстане построено 82 молочных комплекса и фермы в общей сложности на 51,4 тыс. коров. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«В республике продолжается работа по строительству животноводческих ферм и комплексов. В прошлом году введено в эксплуатацию 19 молочных комплексов на 10,6 тыс. голов», — рассказали в министерстве.

В этом году уже введены восемь таких объектов более чем на 6,2 тыс. голов. Они появились в Бугульминском, Кукморском, Елабужском, Сабинском, Кайбицком, Бавлинском, Рыбно-Слободском и Актанышском районах.

До конца этого года будет открыто еще 15 комплексов на 12,8 тыс. голов.