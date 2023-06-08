За пять лет в Татарстане 2,5 тыс. молодых семей смогли улучшить жилищные условия

В Татарстане за последние пять лет 2,5 тыс. молодых семей улучшили жилищные условия благодаря участию в госпрограммах и проектах. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на 44-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«За прошлый год этими механизмами воспользовались и смогли улучшить жилищные условия 1092 семьи», — сказал докладчик.

За три года почти в 1,5 раза увеличилось число молодых семей, воспользовавшихся поддержкой государства. Речь идет о программе «Молодая семья» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», отметил глава Минмолодежи.

«Финансирование подпрограммы из республиканского бюджета с этого года увеличено с 50 до 100 млн рублей. Если в прошлом году субсидию получили 50 семей, то в текущем уже 81 семья», — подчеркнул Садыков.

В то же время, по его словам, с каждым годом растет запрос на индивидуальное жилищное строительство. «Как показывает многолетний опыт, это важный инструмент для самореализации и закрепления молодежи в сельской местности. Разработка специальных механизмов для сельских территорий ведется в настоящее время с Госжилфондом», — заключил министр.