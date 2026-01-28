В реестре уволенных по утрате доверия находятся 22 чиновника из Татарстана

Равия Шрша

Фото: © Султан Исхаков /«Татар-информ»

В Татарстане 22 чиновника числятся в реестре уволенных в связи с утратой доверия. Об этом на пресс‑конференции в «Татар‑информе» сообщила заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.

«В открытых источниках размещен реестр уволенных по утрате доверия. На сегодняшний день в нем находятся 22 чиновника. Из них восемь человек были уволены по результатам наших проверок в 2025 году. Из 18 тысяч справок, которые ежегодно попадают нам, нарушения выявляются примерно у 3%. Ежегодно проводится от 50 до 70 антикоррупционных проверок только нашим управлением. Если выявляется конфликт интересов или использование иностранного капитала, ответственность одна – увольнение в связи с утратой доверия», – рассказала Равия Шрша.

Она уточнила, что госслужащие остаются в реестре уволенных по утрате доверия в течение пяти лет. После истечения этого срока они исключаются из списка и могут вновь претендовать на работу в государственных органах.

«Запрета на их повторное принятие на госслужбу не существует. Но мы понимаем, что каждый госорган заботится о своем рейтинге и доверии граждан. В своей практике я не встречала случаев, когда уволенные по утрате доверия были обратно приняты на службу», – добавила Равия Шрша.