За пять лет Татарстан увеличил площадь особо охраняемых природных территорий на 20%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане за пять лет создано 13 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и одна охранная зона ООПТ общей площадью 95 тыс. га. В результате общая площадь охраняемых территорий увеличилась на 20%, сообщил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на брифинге в Казани.

«На сегодняшний день природно-заповедный фонд республики образуют 193 особо охраняемых природных территорий общей площадью 465 тыс. га, что составляет 7% от площади республики», — сказал он.

На таких территориях обеспечены оптимальные условия для сохранения и восстановления природных комплексов, ландшафтов и биологического разнообразия, добавил он.

В числе особо охраняемых природных территорий две федерального значения, 187 — регионального значения и 4 местного значения.

Интересно, что по распределению и плотности особо охраняемых природных территорий Татарстан занимает 49 место – здесь плотность охраняемых территорий составляет 7 %. В ПФО республика находится на третьей позиции после Удмуртии по показателю в процентном отношении ООПТ от площади субъекта, который составляет 9,5%.

В целом по России распределение и плотность особо охраняемых природных территорий в разных регионах составляет от 37,9% в Республике Саха в Якутии до менее 1% в Курской и Тульской областях.