За пять лет число мест в школьных столовых Казани выросло на 11 тысяч

Благодаря проведению ремонтных работ и открытию в Казани новых школ число посадочных мест в столовых за последние пять лет увеличилось более чем на 11 тысяч. Об этом сообщила гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Римма Мухамедшина на деловом понедельнике.

«За последние пять лет благодаря проведению ремонтных работ и открытию новых школ количество посадочных мест в столовых увеличилось на так необходимые нам более 11 тысяч», – отметила Мухамедшина.

В 2023 году в Казани отремонтировали 21 пищеблок, открыли четыре новые школы. В нынешнем году планируется провести ремонт в 17 школьных пищеблоках и открыть три новые школы. Напомним, что в январе 2024 года заработал дополнительный учебный корпус гимназии №19. Там есть своя столовая на 372 посадочных места.

На модернизацию школьных столовых из татарстанского бюджета по решению Раиса РТ Рустама Минниханова направлено 220 млн рублей.