За пять лет в рамках нацпроекта «Культура» Татарстан получил более 6 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За последние пять лет в рамках национального проекта «Культура» Татарстан получил более 6 млрд рублей, рассказала сегодня на заседании экспертного клуба «Волга» министр культуры РТ Ирада Аюпова.

На эти деньги в том числе в республике построили новые театры и объекты культуры, обновили инфраструктуру музеев, библиотек и других учреждений. Общий объем рынка в сфере культуры за одиннадцать месяцев прошлого, 2023 года приблизился к 6,4 млрд рублей, из них 2,6 млрд — за счет государственных учреждений.

Аюпова также отметила, что в нацпроекте уделяется внимание роли человека, потому что будущее культуры — в людях, которые работают в отрасли.

«Мне кажется, что самое важное направление, которое реализуется в нацпроекте, это объединение сообществ, когда идет мощная программа переподготовки кадров, развивается волонтерство, когда стимулируется деятельность небольших учреждений культуры, идет поддержка деятелей культуры на местах. Для меня это важнее [остального]. Поверьте, если вы построите самое шикарное здание, если там не будет человека, который горит душой, ничего не получится», — подчеркнула Аюпова.

Одной из главных тенденций, наблюдающихся сегодня, по словам министра, является рост количества обращений граждан.

«Спрашивают, почему невозможно купить билеты в театр. Мы принимаем отчеты учреждений, они уже на поток поставили эти мероприятия. Те театры, которые давали 300–400 мероприятий в год, у них уже до 700 мероприятий доходит, но люди всё равно идут, им это нужно, приходят семьи с детьми, школьники с „Пушкинскими картами”. Это самая большая оценка того, что произошло в отрасли за последние годы», — заметила Аюпова.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.