За пять лет в инфраструктуру Казани по нацпроектам направлено 75,6 млрд рублей

За пять лет в Казани было реализовано 12 национальных проектов. Благодаря им в инфраструктуру города направлено 75,6 млрд рублей. Об этом сообщил на XL Конференции Казанского местного отделения Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Многие победы стали возможны благодаря решениям Президента РФ Владимира Путина, поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, федеральным и республиканским проектам и программам. А еще – благодаря постоянному диалогу с жителями, поиску новых идей и лучших решений», – заявил секретарь Казанского местного отделения «Единой России».

Метшин добавил, что многие проблемы города решаются при поддержке Рустама Минниханова в рамках 29 республиканских программ. Например, это программы «Наш двор», ремонта дорог и благоустройства парков и скверов, модернизации инженерных сетей.

«Многие инициативы Раиса Татарстана легли в основу национальных проектов и федеральных программ», – подчеркнул глава города.