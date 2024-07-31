За пять лет в агропромышленный комплекс Татарстана вложено 146 млрд рублей

За последние пять лет в агропромышленный комплекс Татарстана инвестировано порядка 146 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в Высокогорском районе, посвященной поддержке села, сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

«За последние пять лет инвестиции в агропромышленный комплекс Татарстана составили порядка 146 млрд рублей, из них в сельское хозяйство – 122 млрд рублей. По объему инвестиций Татарстан в числе лидеров в Российской Федерации», – пояснил он.

В республике насчитывается 4,5 млн гектаров сельхозугодий, из них 3,3 млн гектаров – пашни. Всего в селах Татарстана проживают 930 тыс. жителей, продолжил Гарипов.

«За 2023 год мы имеем продукцию на 590 млрд рублей. По производству продукции в сельском хозяйстве мы входим в пятерку лидеров производственников-аграрников России. Располагая 2% сельхозугодий, мы сегодня производим 3,5% сельхозпродукции. Также республика является лидером по производству молока и производит 6% всего молока в России. Помимо этого, Татарстан входит в топ-10 по производству мяса, зерна, картофеля, сахарной свеклы, яиц», — подчеркнул он.

Помимо этого, в регионе за последние три года в эксплуатацию введено 63 новых комплекса на 43 тыс. поголовья дойных коров. Это позволило увеличить производство молока на 340 тыс. тонн. Всего же республика преодолела рубеж в 2 млн тонн молока в год. РТ полностью обеспечивает себя и продукцией животноводства, всего в регионе около 900 тыс. голов крупного рогатого скота, свыше 480 тыс. единиц свиней, порядка 320 тыс. овец и коз, почти 20 млн птиц.