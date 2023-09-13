За пять лет татарстанский «Приют человека» раздал 1,5 млн горячих обедов нуждающимся

Около 1,5 млн бесплатных горячих обедов, одежда и кров над головой, тысячи спасенных жизней – таковы итоги пятилетней работы благотворительного проекта «Приют человека» в Татарстане. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею одноименного фонда, прошло сегодня в центре Казани. Об истории его создания собравшимся на празднике гостям рассказал директор благотворительного проекта «Приют человека» Александр Суханов.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«В 2018 году на этом месте (за Колхозным рынком — прим. Т-и) был заброшенный пустырь, который облюбовали бездомные. Поэтому было решено организовать здесь центральную точку „Приюта человека“. Состоялся субботник, было вывезено более 30 тонн мусора. Установили первые вагончики, их было всего три. Один использовался для раздачи еды, второй — как склад для продуктов, а третий — как склад для одежды», — сообщил он.

Спикер отметил, что благотворительный проект начинался с раздачи 30 порций в день. 90% тех, кто приходил в приют, оказались не бездомными, а нуждающимися людьми — пенсионеры, малоимущие, многодетные, погорельцы. Так к основателям проекта пришло понимание, что помимо горячей еды подопечным нужна многогранная помощь.

«В приюте постепенно появились социальная баня, парикмахерская, секонд-хенд. К нам стали приходить психологи и юристы, представители духовенства. Мы начали помогать в восстановлении документов, оформлять пенсии и инвалидности, устраивать людей на работу, предоставлять временный ночлег», — рассказал Суханов.

Появился социальный патруль, который ездил по городу, разыскивал бездомных людей и приглашал в приют, спасая от голода и холода. Теперь в приюте есть 51 благоустроенное место в комфортабельных бытовках. Кроме того, в разных районах города и республики открыты стационарные пункты кормления нуждающихся.

«Мы раздаем более 2 тыс. порций еды ежедневно. За все время существования проекта было роздано более 1,5 млн порций еды, более 50 тыс. раз мы предоставили ночлег, 38 тыс. человек воспользовались услугами социальной бани, парикмахерской, прачки, роздано более 18 тыс. продуктовых наборов, 10 тыс. комплектов одежды», — проинформировал Суханов.

В ходе реализации проекта более 500 человек добровольно после общения с психологами прошли кодировку от химической зависимости. Проект отмечен Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. По его указанию выделено здание для обустройства общежития, в скором времени там будет проведен капремонт.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Здесь человек без документов, не называя своей фамилии, может получить социальную помощь в особо острой ситуации. Сегодня вокруг проекта сформировался большой круг меценатов, которые видят результаты работы и готовы протянуть руку помощи», – сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова отметила, что для помощи нуждающихся людей, конечно, нужны ресурсы.

«Это доброе сердце, умение налаживать контакты, предприимчивость. Руководители «Приюта человека» обладают всеми этими качествами», – подчеркнула она.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

На торжественном мероприятии были вручены благодарственные письма Минтруда Татарстана, исполкома Казани и других госведомств представителям организаций, принимавших участие в развитии проекта. Для всех нуждающихся в этот день были организованы медобслуживание, консультации юриста и психолога, услуги парикмахера, раздача горячей еды и продуктовых наборов.