За пять лет площадь охраняемых природных территорий Татарстана выросла на 95 тыс. га

За последние пять лет площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Татарстане увеличилась на 95 тыс. га. Сегодня она составляет около 7 % от общей площади республики. По России этот показатель составляет 13 %, сообщила «Татар-информу» начальник отдела биоразнообразия Госкомитета РТ по биоресурсам Роза Ахметсафина.

«На сегодняшний день природно-заповедный фонд республики образуют 192 ООПТ общей площадью более 464 тыс. га. За последние пять лет на территории региона организовано 12 особо охраняемых природных территорий и одна охранная зона ООПТ», – рассказала она.

В 2021 году в Казани указом Президента Татарстана Рустама Минниханова была создана охранная зона памятника природы регионального значения «Урочище "Русско-Немецкая Швейцария"», напомнила Ахметсафина. В границах охранной зоны введен режим, препятствующий неблагоприятному антропогенному воздействию хозяйственной деятельности.

Главная цель создания этой охранной зоны заключалась в остановке расширения территорий садовых некоммерческих товариществ, которые в последние годы активно разрастаются. Внутри города должны оставаться нетронутые уголки природы для поддержания общего экологического баланса Казани, отметила Ахметсафина.