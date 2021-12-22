За пять лет на водоемах Татарстана обнаружили 84 браконьерских стана

С 2017 года сотрудники надзорных органов Татарстана выявили на водоемах республики 84 браконьерских стана, в соответствии с решениями судов 64 из них ликвидированы. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на заседании Республиканского совета по вопросам сохранения водных биологических ресурсов в Доме Правительства РТ.

«По 15 из 20 [оставшихся станов] ведутся судебные процедуры, еще по пяти объектам в Верхнеуслонском районе вопрос ликвидации явно затянут. Переписка явно затягивается. Якобы отсутствуют средства для демонтажа. Работа по сносу браконьерских построек продолжается. Мы сталкиваемся с увеличением числа таких объектов, как плавдома», — отметил докладчик.

Батков привел пример, как в ходе совместного рейдового мероприятия на территории заказника «Чистые Луга» было выявлено незаконное строение на воде — браконьерский стан. В доме обнаружили более 20 единиц незаконных орудий лова. При этом хозяин стана не смог предъявить документов, разрешающих промышленный лов.

«В результате данный гражданин привлечен к административной ответственности по статье 7.6 КоАП РФ („Самовольный захват акватории“), Управлением Росприроднадзора выдано предписание на устранение нарушений. Объект продолжает находиться на воде незаконно. Изъятые орудия лова находятся на ответственном хранении госкомитета, готовятся материалы в суд», — добавил спикер.

Руководитель госкомитета также напомнил, что все пользователи объектов, расположенных на воде и в водоохранной зоне, несут ответственность согласно водному законодательству. Это касается как браконьерских построек, так и объектов рыбопромысловиков.