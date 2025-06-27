За пять лет на территории Татарстана отремонтировано 34 ГТС

Благодаря поддержке Федерального агентства водных ресурсов за последние пять лет на территории Татарстана отремонтировано 34 ГТС на общую сумму более 615 млн рублей. Об этом сообщил сегодня в ходе пресс-тура в Зеленодольский район Татарстана заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Насретдинов.

«60% привлеченных средств – федеральные», – отметил он.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Насретдинов пояснил, что в Татарстане насчитывается более 36 тыс. водных объектов и около 930 гидротехнических сооружений. За их состоянием следят специалисты Минэкологии РТ совместно с исполкомами муниципальных образований и сельсоветами.

Работы по ремонту и реконструкции ГТС проводятся в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» и в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

По данным Минэкологии РТ, из республиканского бюджета выделяются средства на обеспечение безопасности ГТС и проведение их капитального ремонта. Так, при содействии Раиса РТ Рустама Минниханова за прошедшие пять лет выполнен капитальный ремонт 24 ГТС на сумму более 487 млн рублей. За счет средств местного бюджета от экологических доходов муниципальными районами осуществляется капремонт и проводятся другие работы, направленные на содержание ГТС в соответствующем состоянии.