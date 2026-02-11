За пять лет младенческая смертность в Татарстане снизилась в два раза

За последние пять лет с 2021 года смертность младенцев в Татарстане снизилась в два раза. Об этом на итоговом медицинском совете Детской республиканской клинической больницы сообщил ее главный врач Айрат Зиатдинов.

«Одной из наших главных задач на 2025 год стало снижение младенческой смертности. Мы превзошли планируемый результат и достигли рекордного показателя в 1,9 промилле», – сказал он.

Пять лет назад показатель составлял 4 промилле. Зиатдинов отметил, что Татарстан занимает третье место в Российской Федерации по наименьшим показателям младенческой смертности.