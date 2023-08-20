За пять лет Минлесхоз Татарстана получил по нацпроекту «Экология» 110 машин

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

С 2019 по 2023 год подведомственные Министерству лесного хозяйства РТ учреждения закупили 110 единиц лесокультурной и лесопожарной техники, а также 909 единиц оборудования. Это удалось сделать благодаря региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба Минлесхоза.

Из федерального бюджета за пять лет было выделено 265,8 млн рублей на оснащение учреждений. Приобретены пожарные автоцистерны, бульдозеры, универсальные лесопожарные комплексы, тракторы, квадроциклы, прицепные пожарные модули, воздуходувки, лесопосадочные агрегаты, лесные плуги, лесные культиваторы и так далее, рассказал начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда ведомства Нияз Имамиев.

По словам чиновника, реализация регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» «позволила улучшить качество лесовосстановительных работ и повысить эффективность охраны лесов от пожаров». Так как потребность в обновлении парка техники остается высокой, работа в этом направлении будет продолжена, добавил он.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» также воплощается в жизнь с 2019 года. Его главная цель — обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.