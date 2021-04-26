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Ру Тат
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26 апреля 2021  16:30
Наталья Рыбакова

За пять лет квота для промрыболовства в Татарстане выросла до 4,1 тыс. тонн в год

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На сегодняшний день квота для промышленного рыболовства в Татарстане составляет более 4 тыс. тонн в год, что на 600 тонн больше, чем пять лет назад. Об этом сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела водных биологических ресурсов Госкомитета РТ по биоресурсам Ирина Мустакимова.

«С 2015 года отмечается положительная динамика, мы идем по рыбным запасам в рост. На сегодняшний день квота для промышленного рыболовства составляет более 4 тыс. тонн, что на 600 тонн больше, чем пять лет назад. Эффективность мероприятий по воспроизводству рыбы очевидна», — сказала она.

Спикер отметила, что для сохранения водных биологических ресурсов в республике проводится целый ряд комплексных мероприятий. Это не только борьба с браконьерством, но и компенсационные мероприятия по выпуску и воспроизводству причиненного ущерба предприятиями всех форм собственности. Каждый год в водоемы выпускаются мальки рыб. В 2020 году было выпущено более 860 тыс. экземпляров.

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