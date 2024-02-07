За пять лет количество выданных разрешений на охоту в Татарстане выросло на 34%

В 2023 году в Татарстане выдано более 41 тыс. разрешений на охоту, что на 12,5 % больше по сравнению с 2022 годом. За пять лет рост составил более 34%. Об этом сообщил сегодня на итоговой коллегии в Казани председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Фёдор Батков.

«Увеличение численности охотничьих ресурсов отражается на количестве выдаваемых разрешений на их добычу. Разрешения на наиболее ценные виды охотничьих ресурсов распределяются между охотниками путем жеребьевки. Впервые в ушедшем году она проведена в электронном виде», — сообщил он.

По данным спикера, внедрение цифровых технологий позволило упростить процедуру подачи заявлений, «исключить человеческий фактор при их обработке и проведении самой жеребьевки». Об этом свидетельствует количество поданных заявлений – более 13 тыс., что на 73 % больше, чем годом ранее. При этом специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам отмечают значительное снижение количества жалоб от самих охотников. Аналогичная процедура внедрена только в Нижегородской области, заметил Батков.