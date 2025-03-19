За пять лет количество субъектов МСП в Татарстане выросло на 15%

За пять лет количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Татарстане выросло на 15%, в целом по России – на 11%. Об этом сообщил на заседании комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

«Это говорит о том, что мы лучше, чем в среднем по России, а также о привлекательности ведения бизнеса в республике», – заявил помощник Раиса РТ.

По словам Абдулганиева, 33% опрошенных предпринимателей не испытывают дефицита кадров, 12,5% смогли самостоятельно решить эту проблему.

«Однако половина предпринимателей в опросе отметили, что этот фактор негативно влияет на осуществление их деятельности», – подчеркнул он.

По данным за 2024 год, в Татарстане зарегистрировано более 170 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.