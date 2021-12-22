За пять лет из водоемов Татарстана изъяты сети длиной от Казани до Иркутска
За пять лет из водоемов Татарстана сотрудники надзорных органов изъяли более 40 тыс. незаконных орудий лова. Общая длина изъятых сетей сопоставима с расстоянием от Казани до Иркутска. Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на заседании Республиканского совета по вопросам сохранения водных биологических ресурсов в Доме Правительства РТ.
«Эти сети будут уничтожены. По оценке специалистов, сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составляет более 800 млн рублей. Свыше 800 тонн рыбы удалось сохранить от браконьеров», — рассказал он.
Руководитель госкомитета отметил, что сотрудники ведомства на практике часто сталкиваются с новыми формами незаконного оборота речной рыбы, новыми схемами совершения преступлений.
За пять лет контрольно-надзорными органами привлечено к административной ответственности более 19 тыс. нарушителей, возбуждено 714 уголовных дел. Примерно 70% выявленных правонарушений приходится на водные объекты особо охраняемых природных территорий.