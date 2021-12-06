За пять лет финансирование благоустройства Казани превысило 5 млрд рублей

Татарстанская столица активно преображается благодаря воссозданию существующих и строительству новых, современных общественных пространств. За 5 лет участия в федеральном проекте формирования комфортной городской среды в Казани появились 24 общественных пространства, их создание обошлось в более чем 5 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Он отметил, что текущий год проходит в условиях непростой эпидемической обстановки. Это сказывается на привычных способах проведения досуга горожанами.

«В этой ситуации общественные пространства стали теми редкими площадками, которые позволяют людям, как и раньше, наслаждаться красивыми и комфортными локациями, при этом соблюдать дистанцию и чувствовать себя в безопасности», — подчеркнул Куляжев.

Он отметил, что в Казани в 2021 году насчитывается восемь проектов по благоустройству общественных пространств. Шесть из них получили возможность к реализации благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды.

«В нынешнем году мы продолжили работу по благоустройству городских набережных. В рамках стратегии развития Казанки ко Дню города открыты два новых благоустроенных участка набережной — это прибрежная зона от ГИМС до Кремлевской дамбы и участок между НКЦ и мостом „Миллениум“. Таким образом завершено создание непрерывного променада длиной 4 км», — рассказал об одном из проектов Куляжев.

Другими реализованными за год проектами стали парк в ЖК «Салават Купере», парк «Озеро Чайковое», сквер им. Льва Толстого, парк «Черное озеро», набережная озера Кабан, мемориал воинам-интернационалистам, а также Большое Голубое озеро в рамках экокластера «Зеркала Татарстана».

«Работы по благоустройству парков и скверов на территории Казани в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды осуществляется пятый год. За это время созданы и реконструированы 24 объекта, суммарное финансирование составило более 5 млрд рублей. В 2022 году эта работа продолжится», — резюмировал Игорь Куляжев и призвал казанцев принимать активное участие в онлайн-голосовании по выборам будущих объектов благоустройства.



