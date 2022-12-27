За пять лет с татарстанцев взыскано 316 млн рублей за экологические правонарушения

За 2022 год в Татарстане возбуждено 16 уголовных дел за экологические правонарушения. За пять лет их количество достигло 131, сообщил сегодня на встрече с журналистами в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Количество составленных протоколов об административных правонарушениях сократилось с 5,6 тыс. в 2018 году до 727 в 2022 году», — проинформировал он.

Количество профилактических мероприятий при этом выросло с 3,9 тыс. в 2018 году до 4,1 тыс. в 2022 году. Число уголовных дел за указанный период сократилось с 35 до 16. Всего за пять лет в регионе взысканы штрафы и ущербы на 316 млн рублей.