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За пять лет депутаты фракции «Единая Россия» рассмотрели 40 тыс. обращений
За время работы парламента Татарстана шестого созыва депутаты фракции «Единая Россия» приняли более 19 тыс. заявлений граждан, рассмотрели около 40 тыс. обращений. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Совете, заместитель Председателя Госсовета РТ VI созыва Юрий Камалтынов на его 55-м заседании.
«Анализ показывает, что тематика обращений отражает весь спектр существующих социально-экономических проблем. При этом наиболее актуальными остаются вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг, социального обеспечения, здравоохранения и другие», — рассказал депутат.
Он уточнил, что за время работы парламента шестого созыва представители фракции провели более 4 тыс. приемов граждан.
Камалтынов напомнил, что на выборах в Государственный Совет Татарстана в 2019 году партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов. В состав фракции партии вошли 82 депутата.
«За отчетный период проведено 44 заседания и 41 заседание президиума фракции. Всего за пять лет на заседаниях фракции рассмотрено 125 вопросов», — отметил парламентарий.
По его словам, из 556 законов, принятых Госсоветом РТ VI созыва, членами фракции был внесен 341 законопроект.
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