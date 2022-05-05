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Ру Тат
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Общество
5 мая 2022  11:32
Наталья Рыбакова

За пять лет число ветеранов войны в Татарстане сократилось до 17 938 человек

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В Татарстане осталось 17 938 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 93 инвалида и 266 участников войны. То есть за пять лет их число уменьшилось более чем в три раза, сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В Татарстане проживают 109 человек, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и 116 бывших несовершеннолетних узников [концлагерей]. Кроме того, в республике проживают более 12,8 тыс. тружеников тыла и 1823 вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников войны», – сказала она.

Для сравнения, пять лет назад, в 2017 году, в Татарстане проживали 54 844 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 697 инвалидов и 1348 участников войны.

Зарипова сообщила, что в интересах ветеранов в республике реализуются различные программы – соцобслуживания и оказания социальных услуг на дому, медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, программы капремонта и выделения нового жилья.

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