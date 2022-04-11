За пять лет число участников регионального «Абилимпикса» в Татарстане выросло в 20 раз

В татарстанском чемпионате по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2022 году примут участие 935 человек. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

«Движение активно развивается с 2017 года. Основной его целью является социальная адаптация, повышение мотивации к получению профессионального образования и содействие трудоустройству людей, имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья. За последние пять лет количество компетенций и число участников постоянно увеличивается», — заметил он.

В частности, число компетенций на региональном чемпионате за пять лет увеличилось с семи до 76, а число участников — с 38 до 780. Всего за прошедшие годы в республиканских чемпионатах приняли участие более 3 тыс. человек.

В этом году VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдет с 11 апреля по 25 мая. Соревнования по 87 компетенциям пройдут в образовательных организациях 12 городов и муниципальных районов Татарстана. В региональном чемпионате примут участие 935 человек. Из них 293 будут соревноваться в категории «Школьники», 397 — в категории «Студенты», а 245 — в категории «Специалисты».