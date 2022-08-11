За пять лет число ТОС в Татарстане выросло на 20%

За пять лет количество территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Татарстане увеличилось на 20%. Об этом сообщил исполнительный секретарь ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Александр Барышев на 11-м секционном заседании V республиканского форума СО НКО на тему «Диалог общества и государства в вопросах благоустройства территории на примере деятельности ТОС». Заседание прошло в Набережных Челнах в онлайн-режиме.

«ТОСовское движение не возникло на пустом месте. Многие годы работали домовые и уличные комитеты. ТОСы существовали в Нижнекамске, Альметьевске и ряде других городов. В настоящее время в республике работают 452 ТОС, еще пять организаций находится в стадии регистрации. Наблюдается рост территориальных общественных самоуправлений. Пять лет назад их было гораздо меньше, за эти годы их количество выросло на 20% меньше», — сказал он.

Барышев проинформировал, что в республике работает совет ТОС. Меры поддержки обсуждаются на ежегодной конференции, которая в этом году прошла в Елабуге. Основная часть поддержки общественных организаций заключается в трех направлениях — это субсидии, учеба руководителей территориальных общественных самоуправлений и гранты. Ежегодно для грантовой поддержки ТОС Правительство РТ выделяет 50 млн рублей. Каждый год присуждается 120 грантов, их сумма различная и составляет от 150 тыс. до 650 тыс. рублей.