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Ру Тат
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Спорт
9 марта 2022  19:23
Арсений Каримов

За пять лет число казанцев, систематически занимающихся лыжным спортом, выросло вдвое

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За последние пять лет в Казани более чем вдвое выросло число жителей, которые систематически занимаются лыжным спортом. Об этом рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Альберт Салихов. 

«В Казани около 8 тыс. людей, которые систематически, два раза в неделю, выходят тренироваться на лыжах. Ежегодно это число растет. Пять лет назад таких людей в городе было около 4 тыс. При этом тех, кто просто выходит по выходным прокатиться, намного больше», – отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 12 марта состоится LV Казанский лыжный марафон, призовой фонд которого составит 500 тыс. рублей.

#лыжи #альберт салихов
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