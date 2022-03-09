За пять лет число казанцев, систематически занимающихся лыжным спортом, выросло вдвое

За последние пять лет в Казани более чем вдвое выросло число жителей, которые систематически занимаются лыжным спортом. Об этом рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Альберт Салихов.

«В Казани около 8 тыс. людей, которые систематически, два раза в неделю, выходят тренироваться на лыжах. Ежегодно это число растет. Пять лет назад таких людей в городе было около 4 тыс. При этом тех, кто просто выходит по выходным прокатиться, намного больше», – отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 12 марта состоится LV Казанский лыжный марафон, призовой фонд которого составит 500 тыс. рублей.