За пять лет более миллиона татарстанцев воспользовались электронными услугами СФР

С начала года более 269 тысяч жителей Татарстана воспользовались услугами регионального Отделения СФР по РТ в электронном виде. Наибольшей популярностью пользуются назначение и выплата пенсий, назначение единого пособия и распоряжение маткапиталом. Об этом сообщает пресс-служба ОСФР по РТ.

«Социальный фонд России предоставляет гражданам более ста онлайн-сервисов на портале госуслуг. За последние пять лет максимальное количество получателей услуг в электронном виде достигло 1 072 684 человек», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.

Онлайн-сервисы охватывают практически все направления деятельности фонда: назначение пенсий, оплата больничных, социальные выплаты, пособия семьям с детьми и многое другое. Есть сервисы, позволяющие будущим пенсионерам проверить данные электронной трудовой книжки и индивидуального лицевого счета, подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений или получить справку, подтверждающую статус предпенсионера.

Инвалиды и их законные представители могут подать заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации или зарегистрировать автомобиль для бесплатной парковки на специальных местах.

«У жителей республики есть выбор: получать наши услуги дистанционно или при личном обращении в клиентскую службу либо МФЦ. В Татарстане работает более 50 клиентских служб регионального Отделения СФР, а также круглосуточный контакт-центр, операторы которого ежедневно отвечают на сотни обращений. На портале госуслуг можно все сделать «в один клик». Это, пожалуй, самый быстрый и удобный путь», – отметил управляющий ОСФР по РТ Эдуард Вафин.