За пять лет 30 одиноких пожилых татарстанцев обрели приемные семьи

За пять лет 30 пожилых татарстанцев обрели приемные семьи по проекту «Приемная семья для пожилого человека». Программа реализуется в ходе национального проекта «Демография». Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«С 2019 года в республике в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. На сегодня система долговременного ухода внедрена во всех муниципальных районах. Благодаря проекту «Приемная семья для пожилого человека», который реализуется в республике с 2017 года, созданы 30 приемных семей для людей старшего поколения», - сказано в сообщении.

Кроме того, в регионе с 2019 года работают «Школы ухода». Они созданы на базе комплексных центров социального обслуживания во всех муниципальных районах и городских округах республики. В 2020 году в «Школах ухода» обучились более 1,7 тыс. родственников пожилых людей. В этом году еще более 1,9 тыс. татарстанцев освоили необходимые навыки по уходу за тяжелобольными и прикованными к постели престарелыми и инвалидами.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.