За пять лет 192 жителя РТ отмечены в рамках премии «Экология – дело каждого!»

Фото: пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора

За пять лет 192 ребенка из Татарстана стали победителями и призерами Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого!». Об этом на прошедшей в новом здании казанского театра Камала церемонии награждения рассказал руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров, сообщает пресс-служба ведомства.

«Необходимо подчеркнуть активность детей нашей республики, Республики Татарстан. 192 победителя и призера за пять сезонов получили подарки от Росприроднадзора. Это второе место после Москвы, наши дети, можно сказать, самые активные в этом направлении», – отметил он.

Фаяз Шакиров также поблагодарил министерства и ведомства, депутатов Государственного Совета РТ за всестороннюю поддержку, а педагогов, воспитателей и руководителей творческих коллективов – за их работу по просвещению и воспитанию подрастающего поколения.

В церемонии награждения также приняли участие руководитель премии Александра Науменко, представители Кабинета министров РТ, депутаты Госсовета и главы промышленных предприятий республики.

Александра Науменко поблагодарила участников и отметила традиционно высокую активность представителей Татарстана, их креативность, вовлеченность и разнообразие работ – от рисунка до полноценного инженерного проекта (сложного технически). «Мы помним каждую работу», – заверила она, рассказывая, как тяжело было выбрать победителей и призеров из множества сильных заявок.

Премия стала для участников площадкой по обмену опытом, местом для налаживания связей и создания новых идей. Каждый из них имел возможность присоединиться к обсуждениям и найти дополнительный источник вдохновения для следующего, шестого сезона проекта «Экология – дело каждого!».

В рамках номинации «Экология души» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова уделила особое внимание ветеранам Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, заметили в ведомстве.

На торжестве выступили студия театра и танца «Дорога из города» и эстрадно-джазовая группа «Соль».