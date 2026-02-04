За пять дней в Казани эвакуировали почти 400 машин, которые мешали уборке снега

В Казани за период с 30 января по 3 февраля в рамках плана «Буран» эвакуировали 388 легковых автомобилей и 16 грузовиков. Только за последние сутки специалисты отправили на спецстоянки 106 легковушек, сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным городских служб, все машины были припаркованы в зоне действия знака «Остановка запрещена» и мешали работе спецтехники, которая очищает улицы от снега.

В ГАИ напомнили, что неправильно припаркованные автомобили могут стать причиной серьезных ДТП и препятствовать работе коммунальных служб, особенно в период снегопадов.