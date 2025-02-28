За пять дней у татарстанцев изъяли более 2,6 тыс. незаконно хранящихся патронов

В Татарстане за пять дней из незаконного оборота изъяли шесть винтовок, пистолет-пулемет, четыре самодельных оружия, обрез охотничьего ружья, девять охотничьих ружей, 2583 патрона и 6098 граммов пороха

В Зеленодольском районе Татарстана у 64-летнего местного жителя обнаружили и изъяли самодельный пистолет, в Тукаевском районе РТ в деревне Кырныш у 67-летнего мужчины изъяли винтовку, обрез охотничьего ружья и 149 патронов, а в деревне Кабыбаш Агрызского района РТ у 65-летнего местного жителя изъяли винтовку, охотничье ружье и 35 патронов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по Республике Татарстан, возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

«Добровольная сдача предметов, запрещенных к свободному обороту, освобождает от уголовной ответственности», – напомнили в ведомстве.

В Татарстане на постоянной основе проводится работа по приему от граждан за вознаграждение незаконно хранящихся предметов вооружения.

Напомним, что материальное вознаграждение за сдачу предметов вооружения составляет 3 тыс. рублей за нарезное огнестрельное оружие, 2 тыс. рублей, но не более рыночной стоимости за взрывчатые вещества и средства взрывания, 1,5 тыс. рублей за боевые гранаты с запалом и гладкоствольное огнестрельное охотничье оружие, 1 тыс. рублей за обрезы и самодельное огнестрельное оружие, 500 рублей за газовое, пневматическое и травматическое оружие и 20 рублей за боевые припасы к нарезному огнестрельному оружию.

С 17 по 21 февраля в Татарстане проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал», целью которого было выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.