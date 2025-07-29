За пять дней мошенники похитили у студента из РТ более 10 млн рублей

Всего за пять дней мошенники выманили у 19-летнего студента из Набережных Челнов свыше 10 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Сначала юноше позвонил человек, представившийся работником НИУ ВШЭ, и попросил обновить его личную информацию в базе данных учебного заведения. Доверчивый студент сообщил запрошенный код.

Впоследствии злоумышленник, выдававший себя за сотрудника «Госуслуг», убедил студента в том, что его аккаунт взломан, а личные и семейные документы попали в руки мошенников и используются в незаконных целях.

Затем лжесотрудники ЦБ РФ и ФСБ убедили парня сфотографировать содержимое сейфа родителей, так как у них по декларации большой доход. Студент выполнил их требование, отправив снимки денежных купюр на общую сумму 10 млн рублей.

После мошенники убедили его, что они готовят операцию по поимке преступников, а все вещдоки (одежду, в которой он ходил, и 10 млн рублей) необходимо передать их сотруднику.

Молодой человек, взяв указанную сумму из сейфа родителей, передал ее неизвестной девушке в парке в Набережных Челнах, а также перевел 210 тысяч рублей на счет мошенников.

После этого злоумышленники сообщили студенту, что ему необходимо приехать в УФСБ по РТ. По приезде в Казань парень понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.