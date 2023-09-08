За пять дней экологи получили 15 жалоб на качество воздуха в северной зоне Казани

Жалобы на неприятные запахи и едкий дым в северной зоне Казани вновь начали поступать к экологам. Только за пять дней в Минэкологии РТ поступило 15 жалоб. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Егор Тарнавский в прямом эфире ЦУР Татарстана.

«Людей волнует качество атмосферного воздуха в северной зоне Казани. С 2 по 6 сентября получено 15 обращений граждан на качество атмосферного воздуха. Определено 11 превышений по сероводороду, эти материалы были переданы в Росприроднадзор и в Роспотребнадзор», — отметил спикер.

Замминистра пояснил, что качество атмосферного воздуха возле жилых домов находится в зоне ответственности Роспотребнадзора. Промышленные предприятия федерального уровня находятся под контролем Росприроднадзора, а регионального уровня — Минэкологии Татарстана.

В республике ведется мониторинг качества атмосферного воздуха на 17 станциях, в том числе в шести передвижных лабораториях. Экологи оперативно, в круглосуточном режиме реагируют на обращения граждан. Кроме того, станции промышленных предприятий оперативно передают информацию в Минэкологии РТ.