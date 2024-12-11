За пьяную езду у жителя Татарстана конфисковали автомобиль

Фото: Прокуратура Татарстана

Тукаевский районный суд вынес приговор по делу 70-летнего жителя деревни Суровка.

Как сообщили в Прокуратуре Татарстана, полицейские остановили мужчину на улице Чехова, чтобы проверить документы. После медицинского освидетельствования, выяснилось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным. Жителя Татарстана лишили прав на два года и назначили ему сто часов обязательных работ.

Автомобиль Toyota RAV4 конфисковали в доход государства. Решение суда пока не вступило в законную силу.