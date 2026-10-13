За пьяную езду у татарстанца конфисковали авто

Злостного нарушителя, неоднократно наказанного за пьяную езду, осудили в Актанышском районе Татарстана. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Как следует из материалов уголовного дела, 30 апреля 2026 года 30-летнего мужчину поймали пьяным за рулем автомобиля Hyundai Creta на трассе М-7 «Волга» Москва — Уфа. Выяснилось, что водителя уже привлекали к уголовной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения в 2023 году, тогда ему назначили обязательные работы.

Теперь же суд дал лихачу полтора года условно с лишением водительских прав на три года. Автомобиль конфискован в доход государства.