news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 13 октября 2026 16:06

За пьяную езду у татарстанца конфисковали авто

Читайте нас в

Злостного нарушителя, неоднократно наказанного за пьяную езду, осудили в Актанышском районе Татарстана. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Как следует из материалов уголовного дела, 30 апреля 2026 года 30-летнего мужчину поймали пьяным за рулем автомобиля Hyundai Creta на трассе М-7 «Волга» Москва — Уфа. Выяснилось, что водителя уже привлекали к уголовной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения в 2023 году, тогда ему назначили обязательные работы.

Теперь же суд дал лихачу полтора года условно с лишением водительских прав на три года. Автомобиль конфискован в доход государства.

#пьяная езда #водитель-нарушитель #Прокуратура Татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Студенты Татарстана могут получить транспортный грант до 11 тыс. рублей

Студенты Татарстана могут получить транспортный грант до 11 тыс. рублей

13 октября 2026
Октябрь в роли августа: аномальное тепло до 24 градусов накроет Татарстан

Октябрь в роли августа: аномальное тепло до 24 градусов накроет Татарстан

12 октября 2026
Новости партнеров