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Ру Тат
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Происшествия
17 сентября 2022  14:31
Полина Шевчук

За пьяную езду и вранье про нападение на него осудили жителя Татарстана

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В Буинске вынесен приговор 56-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию и в заведомо ложном доносе, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, в мае в Буинске мужчина выпил и сел за руль. Через некоторое время его остановил автоинспектор. Выяснилось, что водитель уже был лишен прав за пьяную езду.

Через несколько дней обвиняемый выпил на работе, после чего позвонил в полицию и сообщил о разбойном нападении на него, хотя это было неправдой.

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 8 месяцев и штрафом в размере 10 тыс. рублей в доход государства.

#пьяная езда #Прокуратура РТ
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