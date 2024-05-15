За пьянство и курение в неположенных местах будут штрафовать с помощью умных камер

По данным «Известий», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с другими ведомствами рекомендует проработать вопрос об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для установления личности нарушителей по фото- и видеоматериалам.

Как сообщает источник издания, теоретически такая система позволит идентифицировать любого гражданина, зарегистрированного в ЕБС, если его нарушение было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Это даст возможность выписывать штрафы в упрощенном порядке за различные правонарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), такие как переход улицы в неположенном месте, курение и распитие алкогоголя в запрещенных зонах, уличные драки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных местах, создание несанкционированных свалок и другие.

По словам источника «Известий», современные технологии позволят выписывать гражданам штрафы в полуавтоматическом режиме, аналогично тому, как это делается сейчас в отношении водителей, нарушающих Правила дорожного движения (ПДД).