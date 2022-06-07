За пьяное ДТП на трассе в РТ, в котором погиб человек, челнинец отправился в колонию

Как установил суд, днем 14 ноября 43-летний челнинец, будучи пьяным за рулем фургона-рефрижератора, на федеральной трассе М7 в Зеленодольском районе влетел в припаркованную «Ладу Ларгус».

В результате аварии водитель легковушки скончался, а на челнинца возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Свою вину мужчина признал, суд отправил его на пять лет в колонию-поселение, а также запретил ему управлять авто на два года. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.