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Ру Тат
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Происшествия
7 июня 2022  11:45
Павел Климчак

За пьяное ДТП на трассе в РТ, в котором погиб человек, челнинец отправился в колонию

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Как установил суд, днем 14 ноября 43-летний челнинец, будучи пьяным за рулем фургона-рефрижератора, на федеральной трассе М7 в Зеленодольском районе влетел в припаркованную «Ладу Ларгус».

В результате аварии водитель легковушки скончался, а на челнинца возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Свою вину мужчина признал, суд отправил его на пять лет в колонию-поселение, а также запретил ему управлять авто на два года. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#пьяное дтп #приговор
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