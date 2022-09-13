За пьяное ДТП, где пострадал пассажир, будут судить водителя легковушки из Казани

В суд направлено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Казани. Мужчину обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, в июне прошлого года нетрезвый мужчина устроил серьезное ДТП – он сел за руль своей «Лады», однако не справился с управлением, влетел в бордюр, после чего врезался в забор спорткомплекса «Ледовая арена «Юдино». В результате аварии тяжелые травмы получил 54-летний пассажир авто.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

