news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
13 сентября 2022  09:59
Полина Шевчук

За пьяное ДТП, где пострадал пассажир, будут судить водителя легковушки из Казани

news_top_970_100

В суд направлено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Казани. Мужчину обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, в июне прошлого года нетрезвый мужчина устроил серьезное ДТП – он сел за руль своей «Лады», однако не справился с управлением, влетел в бордюр, после чего врезался в забор спорткомплекса «Ледовая арена «Юдино». В результате аварии тяжелые травмы получил 54-летний пассажир авто.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
 

#пьяное дтп #пострадал пассажир в дтп #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100