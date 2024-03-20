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Политика 20 марта 2024 18:01

За Путина проголосовало более двух третей избирателей за рубежом - ЦИК РФ

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Более двух третей избирателей, которые приходили на выборы Президента РФ за рубежом, проголосовали за действующего российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее в ЦИК России сообщали, что территориальный избирком (ТИК) для руководства участками за рубежом опубликовала результаты голосования на выборах Президента России. Для голосования заграницей открыли 288 избирательных участках. В общей сложности в голосовании приняли участие 383 553 избирателя.

Напомним, выборы Президента РФ впервые проходили три дня - 15, 16 и 17 марта. Также для удобства избирателей была запущена дистанционная электронная система для голосования. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка - 77,44%.

#выборы президента-2024
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