«За пультом — подростки»: в Казани прошла первая дворовая дискотека «БиЮ»

В Казани 13 марта во дворе дома №7 по улице Татарстан состоялась дискотека «БиЮ», организованная подростковым медиа «ПОВ». Музыку играли диджеи-подростки, а сам двор на один вечер превратился в танцпол под открытым небом.

За пультом встали подростки, прошедшие обучение в Scratch DJ School: Meraki, Profsoyuz и kamillachoko. В их сеты вошли треки современных татарских исполнителей и локальных музыкантов.

Гости мероприятия смогли не только послушать музыку, но и принять участие в съемке диджей-сетов. Также были организованы интерактивы для детей и взрослых.

Как сообщила руководитель медиа «ПОВ» Томирис Мантаева, это первый опыт проведения дискотеки во дворе жилого дома.

«Мы уже провели больше 30 дискотек „БиЮ“ в 17 районах республики, и впервые одна из них прошла прямо во дворе жилого дома. Нам всегда интересно находить неожиданные площадки для наших событий. Мы хотели показать ребятам родной город с новой стороны», – пояснила она.

По ее словам, реализовать проект удалось благодаря победе в грантовом конкурсе зимнего сезона фестиваля «Күрше» и поддержке префектуры «Старый город».

Ведущий мероприятия Эмиль Валиуллин обратил внимание на необычный формат: «На самом деле это очень классно, что нам удалось собраться именно во дворе, да еще и в самом центре Казани. Ребята смогли не только круто провести время, но и поучаствовать в записи диджей-сета. Двор на один вечер стал клевым местом для танцев и новых знакомств».

Организаторы подчеркнули, что старались провести мероприятие с учетом интересов местных жителей. По наблюдениям команды, жители ближайших домов тоже выходили во двор, угощались напитками и танцевали.

Для детей работали активности от команд «Дети Казани» и «Движение первых».

«Для нас было очень ценно увидеть такой теплый отклик. Мы правда старались провести всё бережно и не нарушить покой жителей в выходной день», – заверила Томирис Мантаева.

Гостья вечеринки Камилла Нуруллина поделилась впечатлениями от увиденного. «Честно, сначала было непривычно. Обычно двор – это просто место, через которое мы проходим по утрам или гуляем там с собаками. А тут вдруг музыка, свет, друзья и совсем другое настроение. Такие мероприятия показывают город с другой стороны – не только через достопримечательности, но и через обычные жилые дворы», – заметила она.

По словам Томирис, после дискотеки к ней обратились двое жителей с просьбой провести аналогичную дискотеку в их дворе. «После таких слов понимаешь, зачем все это нужно. Так что мы точно продолжим открывать новые площадки для „БиЮ“», – резюмировала организатор.

Мероприятие прошло при поддержке движения детей и молодежи «Движение первых», школы диджеинга Scratch DJ School и префектуры «Старый город».

Зимний сезон «БиЮ» реализуется в рамках зимнего сезона фестиваля «Күрше». Организатор конкурса – Фонд «Институт развития городов Республики Татарстан» при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

Фотографии предоставлены командой медиа «ПОВ».