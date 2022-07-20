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Ру Тат
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Политика
20 июля 2022  12:27

Поисковики будут маркировать «Википедию» как нарушителя

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Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать сайт «Википедии» как нарушителя российского законодательства. Так ведомство ответило на то, что американская НКО Wikimedia Foundation (владелец сервиса – прим. ред). отказалась удалить противоправную информацию.

На сайте «Википедии» остается неудаленным несколько материалов, «признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины», указал РКН в своем телеграм-канале.

«Принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства», – говорится в заявлении.

Wikimedia Foundation неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление противоправной информации, напомнило ведомство. Общая сумма штрафов компании, назначенных судом, составляет 5 млн рублей.

#википедия #спецоперация на Украине #фейки
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