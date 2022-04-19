За публичное осквернение георгиевской ленты хотят наказывать штрафом или лишением свободы

За публичное осквернение георгиевских лент хотят наказывать штрафом в размере до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. Об этом рассказала одна из авторов соответствующего законопроекта — зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, передает РИА Новости.

«Никто не говорит о том, что за ношение георгиевской ленты, скажем, на сумке будут наказывать. Вы ведь вешаете георгиевскую ленту потому, что гордитесь ей, уважаете память предков. Но если вы публично сожжете георгиевскую ленту, за это последует наказание», — объяснила она свое видение ситуации после вероятного принятия новеллы.

Ранее партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о приравнивании георгиевской ленты к официальным символам воинской славы и назначении уголовной и административной ответственности за ее осквернение.

По словам Занко, в случае нарушения юридическому лицу придется выплатить от 3 до 5 млн рублей, а физическому лицу будет грозить штраф до 3 млн рублей или лишение свободы сроком до трех лет.

Кроме того, по статье 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, предполагается наказывать штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.