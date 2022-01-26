За месяц татары Афганистана получили почти 20 тыс. документов с указанием национальности

Фото: ИА "Татар-информ"

После полугодового перерыва в Афганистане возобновилась выдача электронных паспортов и свидетельств о рождении. За прошедший месяц татарская община оформила 19 782 свидетельства о рождении детей с указанием национальности, сообщил ИА «Татар-информ» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«При поддержке МВД Афганистана Совет общины татар ведет подсчет количества татар на территории страны. В каждой семье афганских татар в среднем семь детей», — прокомментировал информацию гендиректор татарстанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Также он пояснил, что работа по учету оформления документов осложняется тем, что из-за голода и болезней дети умирают. Некоторые семьи татарской общины указывают одного из своих детей другой национальности для получения адресной гуманитарной помощи от Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, которые курируют общины своих соплеменников в Афганистане.

«Полученная гуманитарная помощь на этого ребенка позволяет вывести всю семью из голодной смерти. Все татары Афганистана — патриоты своей татарской нации, но это вынужденная мера для выживания», — резюмировал Рустам Хабибуллин.