Росгвардия: За прошлый год жители РТ передали в зону СВО более 1,3 тыс. ружей

Фото: © Михаил Захаров /«Татар-информ»

В Татарстане сотрудники Центра лицензионно‑разрешительной работы (ЛРР) Росгвардии подвели итоги работы за прошлый год. По данным ведомства, в 2025-м жители республики передали для нужд СВО 1360 охотничьих ружей.

Кроме того, 1429 единиц оружия и более 1000 патронов сдали на утилизацию.

В республике под наблюдением ЛРР находятся 389 частных охранных организаций и более 38 тысяч владельцев оружия, у которых зарегистрировано свыше 72 тысяч единиц огнестрельного оружия.

За год сотрудниками ведомства составлено около 1800 административных материалов, вынесено 1164 предупреждения и 597 штрафов, изъято 450 единиц оружия, сообщили на коллегии Управления Росгвардии по РТ.