За прошлый год в Татарстане выросло число отравлений наркотиками среди детей

В Татарстане дети за прошлый год чаще сталкивались с отравлением после употребления наркотиков. Об этом в прямом эфире рассказала главный психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача Республиканского наркодиспансера Резеда Хаева.

«В прошлом году рост числа случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних имел место», – отметила врач.

Резеда Хаева рассказала, что эти дети попали под влияние более взрослых ребят. По ее опыту, чаще всего вещества начинает употреблять именно молодежь, ведь критическое мышление у них еще не развито, они не понимают последствий употребления, легко поддаются общественному мнению и не могут отказать друзьям.

В целом за последние годы в Татарстане замечают тенденцию к снижению числа людей, которые впервые в жизни употребили наркотики.