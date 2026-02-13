За прошлый год в Татарстане в отставку ушли 20 судей

В 2025 году в Татарстане ушли в отставку в общей сложности 20 мировых и федеральных судей, а также судьи Верховного суда РТ. Об этом сегодня на отчетно-выборной конференции судей рассказал председатель Верховного суда Республики Татарстан Азат Гильмутдинов.

«На сегодня в Татарстане работают 689 судей. В прошлом году назначен один заместитель председателя Верховного суда, четыре судьи Верховного суда и 12 председателей, 5 заместителей председателя, 21 судья районных и городских судов»,– привел данные он.

В прошлом году 16 федеральных судей ушли в отставку, 9 мировых судей и пять судей Верховного суда РТ, добавил председатель Верховного суда Республики Татарстан.

«Кадровый голод, особенно среди государственных служащих, последние годы оставался одной из наиболее острых проблем. Основными причинами являлись высокая нагрузка и ограниченная возможность карьерного роста. Но на конец года ситуация стала контролируемой и укомплектованность аппарата районных судов составил 95%, а по мировым судьям – все 99%», – добавил он.

Кадровый состав судебной системы находится в постоянной динамике, отметил начальник управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

«Ни для кого не секрет, что сохраняется тенденция увольнения сотрудников аппарата суда. Для статистики: количество уволенных работников аппарата суда в 2023 году – 281, в 2024 – 242, в 2025 – 255. К сожалению, сохраняется тенденция ухода судей в отставку. Причины общеизвестные», – отметил он.