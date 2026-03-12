За прошлый год в Татарстане общая сумма взяток составила 700 млн рублей

За прошлый год в Татарстане общая сумма взяток составила более 700 млн рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции МВД по Республике Татарстан рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Рафаэль Усманов.

«Одним из приоритетных направлений работы подразделения экономической безопасности остается борьба с коррупцией. В 2025 году в республике выявлено более 1400 преступлений коррупционной направленности. Основная доля таких преступлений приходится на взяточничество – это более тысячи преступлений, в том числе, около 300 преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере. Из числа выявленных фактов 164 случая – это получение взятки, 429 – дача взятки, 303 посредничество во взяточничестве. Также около 200 мелких взяточничеств. Средний размер взятки составил 676 тысяч рублей, а общая сумма незаконных денежных вознаграждений – более 700 млн рублей», – отметил Рафаэль Усманов.