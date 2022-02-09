news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
9 февраля 2022  15:39
Полина Шевчук

За прошлый год в Татарстане лишили прав 3 тысячи водителей с расстройством психики

news_top_970_100

В прошлом году была продолжена работа с водителями, у которых выявлены противопоказания к управлению автомобилем, сообщил на итоговой коллегии МВД по РТ глава ведомства Артем Хохорин.

Министерством внутренних дел Татарстана при взаимодействии с прокуратурой РТ, Минздравом республики и «Главным бюро медико-социальной экспертизы» аннулировано 3085 водительских удостоверений у водителей, у которых выявлены психические расстройства и болезни нервной системы. В том числе речь идет о заболеваниях, связанных со со злоупотреблением алкоголем

«Вынесены решения о прекращении права управления транспортными средствами в отношении 378 лиц с наркотической зависимостью», – отметил спикер.

#лишение водительских прав #Артем Хохорин #МВД по РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное