За прошлый год в Татарстане лишили прав 3 тысячи водителей с расстройством психики

В прошлом году была продолжена работа с водителями, у которых выявлены противопоказания к управлению автомобилем, сообщил на итоговой коллегии МВД по РТ глава ведомства Артем Хохорин.

Министерством внутренних дел Татарстана при взаимодействии с прокуратурой РТ, Минздравом республики и «Главным бюро медико-социальной экспертизы» аннулировано 3085 водительских удостоверений у водителей, у которых выявлены психические расстройства и болезни нервной системы. В том числе речь идет о заболеваниях, связанных со со злоупотреблением алкоголем

«Вынесены решения о прекращении права управления транспортными средствами в отношении 378 лиц с наркотической зависимостью», – отметил спикер.